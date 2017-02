2017-02-24 12:00:00.0

Brand in München Funkenflug und starker Wind: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

In München geriet am Donnerstag ein Gebäude in der Maxvorstadt in Brand. Der Großeinsatz dauert noch immer an.

In München ist am Donnerstag ein Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Foto: Berufsfeuerwehr München