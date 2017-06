2017-06-10 21:25:22.0

Weilheim Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 30 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Samstag in Weilheim von einem Auto erfasst worden. Er erlag seinen Verletzungen.

Gegen 2.45 Uhr kam es in der Weilheimer Alpenstraße zu dem Unfall: Ein 50-jähriger Mann aus Weilheim fuhr auf der Straße in Richtung Ortsausgang. Der 30-jährige Fußgänger querte gleichzeitig die Straße. Das Auto erfasste den 30-Jährigen. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am Vormittag starb er.

Wie die Polizei mitteilte müsse der genaue Unfallhergang noch ermittelt werden; auch müsse geklärt werden, ob der Regen zum Unfallzeitpunkt verursachte, dass der Fußgänger schlecht zu sehen war.

Der Autofahrer war zum Unfallzeitpunkt nüchtern, so die Polizei. Beim Fußgänger könne dazu keine Aussage getroffen werden. AZ