2017-12-24 08:22:04.0

Gedenken Gebirgsschützen gedenken der Sendlinger Mordweihnacht

Bei der "Sendlinger Mordweihnacht" sollen 1705 laut Überlieferung 1200 Schützen gestorben sein. An Heiligabend erinnern die Gebirgsschützen in Bayern an diese Schlacht.

Gebirgsschützen kommen zum Gottesdienst für die Opfer der "Sendlinger Mordweihnacht". Foto: Tobias Hase , dpa (Archiv)