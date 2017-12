2017-12-26 10:49:10.0

Wetter Genießen Sie den Tag! Denn es wird wieder ungemütlich

Wer die Möglichkeit hat, sollte das schöne Wetter am zweiten Weihnachtsfeiertag genießen. Denn die Aussichten bis Silvester sind nicht allzu gemütlich.

Kalt aber schön - so lässt sich das Wetter vielerorts in Schwaben und Oberbayern am zweiten Weihnachtsfeiertag beschreiben. Meist scheint die Sonne vom blauen Himmel herunter, die Temperaturen steigen im Allgäu und im Großraum Augsburg auf bis zu acht Grad.

So schön wird es allerdings nicht bleiben. Schon im Laufe des Tages zieht von Westen her Regen auf. Auf den Gipfeln gibt es Schnee. Und so bleibt es dann auch in den kommenden Tagen. Am Mittwoch ist es in Schwaben meist bewölkt und verregnet, die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad.

Auch am Donnerstag müssen wir mit Schnee und Regen rechnen, die Temperaturen sinken weiter auf bis zu minus drei Grad in der Nacht. Am Freitag gibt es vielerorts Schnee bei weiter kalten Temperaturen, am Wochenende wird es dann wohl wieder wärmer - bleibt aber verregnet.

Ähnlich lautet der Trend für die Silvesternacht. Auch wenn das Wetter noch nicht exakt vorhergesagt werden kann, spricht laut wetterkontor.de derzeit vieles für ein Feuerwerk im Regen.

Mehr zum Wetter in der Region und die Aussichten für die kommenden Tagen finden Sie in unserem Wetter-Special.