Landkreis Bayreuth Gericht erwartet Plädoyers im Prozess gegen terrorverdächtigen Syrer

Die Polizei fand bei dem 19-Jährigen im vergangenen Sommer Anleitungen zum Bombenbau. Zum Prozessauftakt gab er an, nicht gewusst zu haben, was sich dahinter verbarg.

Im Prozess gegen einen 19-jährigen terrorverdächtigen Flüchtling aus Syrien werden am Dienstag die Plädoyers erwartet. Zuvor solle noch ein polizeilicher Sachbearbeiter als Zeuge aussagen, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Der junge Syrer soll Pläne für einen Terroranschlag geschmiedet haben. In der Wohnung des Mannes in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) fanden Polizisten im vergangenen Sommer Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Videos von brutalen Hinrichtungen und Anleitungen zum Bombenbau.

Das Video zur Bombenherstellung habe ihn nicht interessiert

Zum Prozessauftakt sagte der Angeklagte, der vor rund drei Jahren nach Deutschland eingereist war, er bekomme täglich mehrere Tausend Nachrichten über einen Messenger-Dienst auf sein Handy. Ein Video zur Bombenherstellung habe er geöffnet, aber nicht gewusst, was sich genau hinter dem Link verbarg. Es habe ihn auch nicht interessiert.

Laut Anklage hatte er auf seinem Handy auch ein Video mit kinderpornografischem Inhalt, das der Mann auch weitergeleitet hatte. Hier ließ der Syrer über seinen Verteidiger erklären: "Das tatsächliche Geschehen wird eingeräumt." Ein Urteil in dem Prozess soll an diesem Mittwoch gesprochen werden. (dpa/lby)