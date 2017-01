2017-01-12 07:38:32.0

Wetter Glätte, Frost und Schnee: In Schwaben bleibt es ungemütlich

Das Wetter in der Region bleibt winterlich-wechselhaft. Es ist laut Wetterdienst mit Glätte, Schnee und Frost zu rechnen.

Nach mehreren Unfällen wegen Glätte am Mittwoch ruft der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute zu Vorsicht auf. In Teilen Bayerisch-Schwabens gelten Wetterwarnungen.

Demnach besteht im Landkreis Unterallgäu eine amtliche Warnung vor Glätte. Es müsse mit überfrierender Nässe und leichtem Schneefall gerechnet werden. Am Alpenrand warnt der DWD außerdem vor Schneeverwehungen, Sturmböen und örtlich Frost.

Auf den Straßen in der Region blieb es nach ersten Informationen ruhig. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord meldet "keine außergewöhnlichen" Unfälle aufgrund von Glätte.

Auf der A71 in Unterfranken verunglückte am Mittwochabend ein Lkw-Fahrer bei einem Glätte-Unfall tödlich. Er sei von der Zugmaschine seines Lastwagens eingeklemmt worden, als dieser auf glatter Straße umgekippt war.

Aussichten für die kommenden Tage

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter winterlich-wechselhaft. Am Donnerstag liegen weite Teile Deutschlands unter einer Wolkendecke.

In Augsburg und im Allgäu halten sich die Temperaturen am Donnerstag im Plusbereich bei bis zu 5 Grad Celsius. Am Wochenende kühlt es etwas ab, dazu kann Schnee fallen. AZ/dpa