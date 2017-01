2017-01-31 19:58:00.0

Grippe Grippewelle 2017: Bayern schnieft - Wie sieht es in Schwaben aus?

In Bayern ist die Zahl der Grippefälle zuletzt zwar gestiegen. Die Region Schwaben bleibt bislang aber noch von der großen Grippewelle verschont. Wie viele Fälle es aktuell gibt.

Schnupfen, Erkältung oder eine richtige Grippe lassen im Winter nicht lange auf sich warten. Doch bisher ist die große Grippewelle, die andere Teile Deutschlands überrollt hat, in Schwaben noch nicht ausgebrochen.

33 Grippefälle gibt es aktuell in Schwaben. Im Vergleich zu den anderen bayerischen Regionen ist die Zahl in Schwaben relativ gering. Oberbayern ist derzeit der Spitzenreiter. Dort sind über 300 Fälle der echten Grippe gemeldet.

ANZEIGE

Nasskaltes Wetter Grund für vorzeitige Grippewelle

Die Grippewelle startete in diesem Winter aber früher als sonst. Dieser Trend bestätigt sich in Augsburg. Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es im Januar 2017 bisher mehr als doppelt so viele Influenza-Meldungen als im vorigen Jahr.

Über die Gründe für den frühzeitigen Grippe-Ausbruch kann der Leiter des Augsburger, Ulrich Storr, nur spekulieren. "Mögliche Erklärungen könnten das nasskalte Wetter mit anhaltenden Frostperioden sein", sagt er. laj

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

#http://www.augsburger-allgemeine.de/geld-leben/Nach-Erkaeltung-unbedingt-Zahnbuerste-wechseln-id40376672.html#

So melden Sie sich richtig krank

Kinder können in einer Saison zweimal an Grippe erkranken