2018-02-14 18:30:00.0

Verkehr Grippewelle bremst die Deutsche Bahn aus

Die Grippewelle trifft die Deutsche Bahn hart. In der Region standen bereits am Wochenende einige Züge still. Zwischen Ulm und Aalen fährt bis Sonntag kein Regio-Express. Von Fabian Kluge

Warten oder umplanen heißt es derzeit für viele Reisende in der Region: Aufgrund der Grippewelle fallen einige Züge aus. Foto: Sven Hoppe, dpa