Region Günzburger wollte offenbar kiloweise Drogen kaufen

Die Polizei hat einen 29 Jahre alten Günzburger festgenommen, der in Drogengeschäfte verwickelt sein soll. Die Handschellen klickten am Stuttgarter Flughafen.

Vorausgegangen sind der Festnahme des Günzburgers umfangreiche Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER Nordbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes, die zu mehreren Festnahmen geführt hatten. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wollten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg gegen 22 Uhr am Würzburger Hauptbahnhof einen jungen Mann kontrollieren, der gerade mit dem Zug aus den Niederlanden gekommen war. Dieser versuchte, vor den Polizisten wegzulaufen, konnte aber nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Der Grund seines Fluchtversuches zeigte sich den Beamten dann sehr schnell: In einem Rucksack, den der 31-jährige Mann aus den Niederlanden zurückgelassen hatte, waren mehr als vier Kilogramm Amphetamin, etwa 300 Gramm Heroin und mehr als 50 Gramm Kokain. Außerdem wurde der 31-Jährige bereits gesucht, da er aus einem deutschen Bezirkskrankenhaus abgängig war.

Günzburger schon im Dezember festgenommen

Staatsanwaltschaft Würzburg und GER Nordbayern übernahmen die weiteren Ermittlungen, die dann zu dem 29-jährigen Deutschen aus Günzburg führten, der als Abnehmer der Drogen identifiziert werden konnte. Aufgrund eines Haftbefehls wurde er am 18. Dezember am Flughafen Stuttgart festgenommen, als er gerade von seinem Urlaub aus Ägypten zurückkam.

Unmittelbar danach durchsuchten die Ermittler die von ihm benutzten Wohnungen in Günzburg und eine weitere Wohnung eines 26-Jährigen, ebenfalls in Günzburg. In der Wohnung des 26-Jährigen fanden sie noch eine geringe Menge an Rauschgift. Der 31-Jährige und der 29-Jährige sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg und der GER Nordbayern dauern an, so ein Sprecher der Polizei. (zg)