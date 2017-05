2017-05-10 07:08:22.0

Landkreis Bamberg Häftlinge legen Feuer in bayerischem Gefängnis

In einem Jugendgefängnis im bayerischen Ebrach (Landkreis Bamberg) haben Häftlinge in der Nacht auf Mittwoch Feuer gelegt und damit einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst.

18 Jugendlichen Insassen des größten bayerischen Jugendgefängnisses in Ebrach haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr den Aufstand geprobt. Die Straftäter wollten nicht wie vorgesehen aus dem freien Gefängnistrakt in ihre Zellen zurückkehren und setzten deshalb einen "Stoffgegenstand" in Brand. Im Zellentrakt verbreitete sich daraufhin dichter Rauch. Wie Anne Höfer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken mitteilt, sei dann Alarm ausgelöst und jede verfügbare Streife alarmiert worden. "Die Lage war ja unklar. Man wusste nicht, wie sich die Situation entwickeln würden", sagte Höfer.

Großaufgebot der Polizei verhindert Schlimmeres

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren daraufhin mit einem Großaufgebot von über 100 Mann in den kleinen Ort zwischen Würzburg und Bamberg. Auch die Polizisten aus Unterfranken wurden alarmiert. "Die hatten den kürzeren Anfahrtsweg", erklärt Hofer. Speziell geschulte Kommunikationsbeamte verhandelten dann stundenlang mit den Jugendlichen. "Die Gefangenen haben schließlich signalisiert, dass sie den Widerstand aufgeben", sagt Höfer. Gegen 1 Uhr nachts gaben die Häftlinge endgültig nach und ließen sich nach einer ärztlichen Untersuchung in Einzelhaft nehmen. Verletzte gab es nicht. Auch kam dabei zu keiner körperlichen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten. Weder Insassen noch Angestellte der Haftanstalt wurden bei dem Brand verletzt. Das Feuer erlosch von selbst. Warum die Häftlinge sich am Abend den Anweisungen widersetzten, war zunächst nicht bekannt. "Das wird sich noch zeigen müssen", sagt Höfer. Ihr sei aber keine konkrete Forderung der Jugendlichen an die Anstaltsleitung bekannt.

Das Jugendgefängnis in Ebrach ist das größte Jugendgefängnis Bayerns. Es wurde 1851 in den Räumlichkeiten eines Klosters als Zwangsarbeitsanstalt bzw. Zuchthaus gegründet, seit 1958 dient der Komplex als Gefängnis für 312Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre. 320 Mitarbeiter sind dort zur Zeit beschäftigt. Der Leiter des Gefängnisses wollte sich bisher nicht zu den gestrigen Vorfällen äußern. AZ mit dpa