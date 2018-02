2018-02-04 15:34:05.0

Oberbayern "Hauptkommissar" Olga trägt Uniform von Frauchen auf

In Bayern trägt die Polizei nun Blau statt Grün. Ihre alte Strickjacke hat Obermeisterin Marina Gutte an Dackeldame Olga weitergegeben. Doch die ist nur schwer zu begeistern.

Die bayerischen Polizeibeamten und -beamtinnen haben eine neue blaue Uniform - im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) trägt nun Dackeldame Olga den überkommenen grünen Dress ihres Frauchens auf. Polizeiobermeisterin Marina Gutte (27) nähte ihr aus ihrer grünen Strickjacke ein warmes Wams. "Wir haben die neue Uniform bekommen, da dachte ich: Die alte will ich nicht so liegenlassen", sagt Gutte. Warm, bequem - "die Strickjacke war mein liebstes Kleidungsstück". Das Portal Innsalzach24.de hatte zuerst über die Uniform für Olga berichtet.

Der Uniformwechsel der bayrischen Polizei kommt einer Dackeldame zu gute. Da die grüne Dienstbekleidung nicht mehr gebraucht wird, trägt Hündin Olga die alte Uniform auf.

Aus Polizei-Jacke entsteht Kleid für Dackel Olga

Zuerst probierte Gutte, ob ein Ärmel für Olga zum Hineinschlüpfen reicht - aber der war der Kurzhaardackeldame schon zu eng. Aus der gesamten Jacke entstand in mehrtägiger Arbeit das "Kleid". Herauswachsen werde Olga wohl nicht mehr, mit acht Monaten sei sie weitgehend ausgewachsen. In der Dienststelle fand Gutte dann Schulterklappen mit Abzeichen und nähte sie auf. "Es hatte niemand etwas dagegen - da habe ich sie gleich zum Hauptkommissar gemacht."

Während die Kollegen der Polizeiinspektion Waldkraiburg begeistert reagierten, schätzt Olga das neue Bekleidungsstück nur mäßig. "So begeistert ist sie nicht. Sie trägt es nur zum Herzeigen." Die junge Hündin sei ausreichend mit Fett und Fell ausgestattet, so dass sie keine Kleidung brauche. Polizeiliche Aufgaben werde Olga nicht übernehmen. "Sie ist ein Familienhund." Dennoch könnte das Grün passen: Guttes Mann ist Jäger. "Und sie soll vielleicht mal mit auf die Jagd gehen." (dpa/lby)