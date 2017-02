2017-02-15 10:38:20.0

Bayern Herrmann: Mindestens 1700 "Reichsbürger" in Bayern

Wie groß ist die "Reichsbürger"-Bewegung in Bayern? Innenminister Joachim Herrmann hat nun offizielle Zahlen im Landtag vorgelegt. Unter den Verdächtigen sind auch Polizeibeamte.

Der sogenannten Reichsbürger-Bewegung werden in Bayern derzeit mindestens 1700 Menschen zugerechnet; 1600 weitere Personen werden aktuell noch von den Behörden überprüft. Darunter sind auch 15 Polizeibeamte und vier weitere Staatsbedienstete, bei denen der Verdacht auf Zugehörigkeit zu der Bewegung besteht. Diese Zahlen nannte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Dem «harten Kern» rechnen die Behörden demnach 150 bis 200 Menschen zu. In 40 Fällen seien die Betroffenen eindeutig der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen, sagte Herrmann.

12 der 15 Polizeibeamten, gegen die Disziplinarmaßnahmen eingeleitet wurden, sind nach Angaben Herrmanns aktive Beamte, die drei anderen sind bereits im Ruhestand. Sechs Polizisten wurden vom Dienst suspendiert, bei den sechs anderen reichten die Erkenntnisse dafür bislang noch nicht aus. Auch gegen drei weitere Staatsbeamte laufen Disziplinarverfahren, einem Arbeitnehmer wurde bereits gekündigt.

Der Anteil von Waffenbesitzern unter den «Reichsbürgern» ist nach Angaben Herrmanns überdurchschnittlich hoch. Bislang hätten 130 Waffenbesitzer eindeutig der Szene zugeordneten werden können. Weitere 240 Verdachtsfälle würden derzeit noch überprüft.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an

Seit vergangenem November werden die sogenannten «Reichsbürger» auch bundesweit beobachtet. Zuvor hatte einer von ihnen bei einer Razzia in Franken einen Polizisten erschossen und drei verletzt. Die Beamten wollten die Waffen des Mannes beschlagnahmen. Inzwischen wurden auch Fälle von Polizisten bekannt, die der Szene nahe stehen sollen. Mehrere wurden vom Dienst suspendiert.

Nach Einschätzung der Amadeu-Antonio-Stiftung, die Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus entgegentritt, wurde die Gruppierung in Deutschland lange unterschätzt. Viele Akteure sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv, Experten warnen vor zunehmender Gewaltbereitschaft. Der Verfassungsschutz geht bundesweit von rund 10 000 Anhängern der Bewegung aus.

«Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Daher sprechen sie dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

Sie weigern sich, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten und zahlen keine Steuern, Sozialabgaben oder Bußgelder. Einige sind mit erfundenen Ausweispapieren oder Autokennzeichen unterwegs.