Smartphone am Steuer Herrmann kündigt Kontrollen gegen Handynutzung im Verkehr an

Im Mai sollen Polizisten schwerpunktmäßig darauf achten, ob jemand etwa am Steuer per Handy seine Emails abrufe oder eine SMS tippe.

Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann hat strengere Kontrollen gegen Ablenkung im Straßenverkehr angekündigt. Im Mai sollten Polizisten schwerpunktmäßig darauf achten, ob jemand etwa am Steuer per Handy seine Emails abrufe oder eine SMS tippe. "Auch wenn sich das nachträglich oftmals nicht mehr nachweisen lässt: Wir gehen bei vielen Verkehrsunfällen davon aus, dass die Fahrer abgelenkt waren, beispielsweise durch ein Smartphone" sagte Herrmann.

"Schnell mal die Mails gecheckt, kurz eine Nachricht versendet oder den Beitrag eines Bekannten geteilt - selbst wenige Sekunden Unaufmerksamkeit am Steuer können schwerste Verkehrsunfälle verursachen", betonte Herrmann. 2016 sei jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf Bayerns Straßen dadurch passiert, dass der Fahrer von der Straße abkam. Die Zahl der dabei Getöteten stieg deutlich um 18 Prozent auf 191. "Deshalb wird die bayerische Polizei in Zukunft auf Streifenfahrten und auch bei speziellen Kontrollen noch konsequenter darauf achten, ob Verkehrsteilnehmer widerrechtlich ihr Smartphone nutzen", kündigte der Minister an. Dies gelte für Auto- und Lastwagenfahrer ebenso wie für Radler und Fußgänger. dpa/lby