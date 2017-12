2017-12-29 09:37:41.0

Bayern Herrmann vor Silvester: "Keine Hinweise auf Gewaltaktionen"

"Wir haben keine Angst": Bayerns Innenminister Joachim Herrmann rechnet mit einer friedlichen Silvesternacht. Trotzdem treffen die Städte Vorkehrungen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht von friedlichen Silvesterfeiern im Freistaat aus. "Wir haben aktuell in Bayern keinerlei konkrete Hinweise auf geplante Gewaltaktionen oder Störungen", sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. Die Polizei sei gut aufgestellt. "Wir sind auch am Silvesterabend sicherlich stark präsent, aber wir haben keine Angst." Wegen der Erfahrungen aus der Silvesternacht in Köln 2015/2016, als es tumultartige Szenen und sexuelle Übergriffe gab, seien "genügend Kräfte auch in Bereitschaft", sagte der CSU-Politiker.

Auch in anderen Städten wie Augsburg kam es zu Zwischenfällen. Dort gab es beispielsweise zwei Messerattacken, zahlreiche Menschen wurden mit Raketen beschossen und verletzt. Unter anderem traf es einen Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrsprecher zeigte sich hinterher entsetzt über das Ausmaß der Aggression. Ausschreitungen in diesem Ausmaß sollen sich in der kommenden Silvesternacht nicht wiederholen - und auch in anderen Städten legen sich die Behörden Strategien für die Silvesternacht zurecht.

In unserer Karte finden Sie eine Auswahl über die Maßnahmen an verschiedenen Orten in Bayern und Deutschland. Mit einem Klick auf die jeweilige Stadt erfahren Sie mehr darüber.

AZ/dpa/lby