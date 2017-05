2017-05-18 13:20:01.0

Wetter Heute drohen Unwetter in der Region

Gewitter drohen ab heute Nachmittag in der Region. Zum Wochenende soll sich das Wetter wieder beruhigen. Was uns an welchen Tagen erwartet.

Heute Nachmittag ist es erstmal vorbei mit dem schönen Wetter. Von Westen her drücken Tiefdruckgebiete in die Region Augsburg, die Regen und Gewitter bringen. "Augsburg liegt genau an der Grenze zwischen warmer Luft im Osten und kühlerer Lust im Westen. Es drohen ab Donnerstagnachmittag und auch am Freitag Unwetter. Aber wie stark die ausfallen, kann man noch nicht sagen", so Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor.

Besser sieht es dann aber für das Wochenende aus: Am Samstag kann es noch einzelne Schauern geben, doch im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf, so dass sogar drei Sonnenstunden zusammenkommen. "Sonntag bleibt es in der Region Augsburg mit großer Wahrscheinlichkeit trocken, und mit acht Sonnenstunden wird es der schönste Tag des Wochenendes", sagt Jürgen Schmidt.

Dann geht es auch mit den Temperaturen wieder etwas nach oben. Freitag sind maximal 20 Grad drin, am Samstag aber nur noch 15 Grad. Die Höchsttemperaturen am Sonntag liegen bei 18 Grad.

Kommende Woche wird es wieder wärmer. "Dann wird in der Region Augsburg wohl auch wieder die 20-Grad-Marke geknackt", so Schmidt. nos