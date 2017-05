2017-05-19 08:49:00.0

Wetter Heute drohen schwere Unwetter in der Region

In der Region drohen heute schwere Unwetter. Samstag und Sonntag soll sich das Wetter wieder beruhigen. Was uns an welchen Tagen erwartet.

Mit dem schönen Wetter könnte es bald wieder vorbei sein. Von Westen her drücken Tiefdruckgebiete in die Region Augsburg, die Regen und Gewitter bringen. "Augsburg liegt genau an der Grenze zwischen warmer Luft im Osten und kühlerer Lust im Westen. Es drohen am Freitag Unwetter. Aber wie stark die ausfallen, kann man noch nicht sagen", sagt Jürgen Schmidt, Meteorologe vom Dienst Wetterkontor.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in der Region am Freitagnachmittag. Dabei könne es lokal Hagel mit Körnergrößen von bis zu fünf Zentimetern geben. Außerdem drohen Starkregen und Stürmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Stundenkilometern. Allerdings schreibt auch der DWD, dass Intensität und Verbreitung der schweren Gewitter noch unsicher seien.

So wird das Wetter am Wochenende

Besser sieht es dann aber für die nächsten Tage aus: Am Samstag kann es noch einzelne Schauer geben, doch im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf, so dass sogar drei Sonnenstunden zusammenkommen. "Sonntag bleibt es in der Region Augsburg mit großer Wahrscheinlichkeit trocken, und mit acht Sonnenstunden wird es der schönste Tag des Wochenendes", sagt Jürgen Schmidt.

Am Wochenende geht es auch mit den Temperaturen wieder etwas nach oben. Freitag sind laut Vorhersage 18 Grad drin, am Samstag aber nur noch 15 Grad. Die Höchsttemperaturen am Sonntag liegen bei 18 Grad.

Kommende Woche soll es wieder wärmer werden. "Dann wird in der Region Augsburg wohl auch wieder die 20-Grad-Marke geknackt", prognostiziert Meteorologe Schmidt. nos