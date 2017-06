2017-06-02 10:47:00.0

Pfingstferien Hier müssen Urlauber heute und morgen mit Stau rechnen

Mit den Schulferien kommt heute der Stau. Wer über Pfingsten in den Urlaub fahren will, braucht Geduld. Welche Strecken besonders voll sind und wo an der Grenze kontrolliert wird. Von Sebastian Mayr

Wer über Pfingsten mit dem Auto in den Urlaub fährt, muss Geduld mitbringen. Denn die Straßen, so die Prognose des ADAC, werden voll sein. "Auf den klassischen Reiserouten ist mit dem höchsten Stauaufkommen zu rechnen", sagt eine ADAC-Sprecherin. Diese führen bei Urlaubern aus Bayern und Baden-Württemberg vor allem in den Süden. Doch auch wer Urlaub im Norden machen will, muss mit Belastungen rechnen. Auf den Routen Richtung Nord- und Ostsee ist ebenfalls viel Verkehr.

Wo besonders viel Verkehr ist

Unsere Karte zeigt in blau stark befahrene Autobahnen mit hoher Staugefahr, in orange Orte mit besonders hoher Staugefahr und in gelb Grenzübergänge, an denen Urlauber zusätzliche Zeit einplanen sollten: Dort wird kontrolliert. Das gilt für Übergänge zwischen Deutschland und Österreich sowie zwischen Österreich und Ungarn, zwischen Österreich und Slowenien, zwischen Österreich und Italien sowie zwischen Slowenien und Kroatien. Keine Kontrollen gibt es am Brenner, dort bleibt Autofahrern zumindest zusätzlicher Stau erspart.

ANZEIGE

Stark belastet sein wird die Brennerautobahn trotzdem, genauso wie der Karawankentunnel. In Österreich sind nicht nur deutsche Urlauber auf den Straßen. Auch die Nachbarn im Süden haben frei - zumindest für ein verlängertes Wochenende, das einige für einen Kurzurlaub nutzen dürften.

Wann die Straßen am vollsten sind

Die eine richtige Strategie gegen Staus gibt es nicht. Genauso wenig lässt sich vorhersagen, wie viel länger Autofahrer für eine bestimmte Strecke brauchen. Am meisten Verkehr dürfte aber am Freitagnachmittag und am Samstag sein. "Das sind zum einen die, die gleich nach der Schule mit den Kindern losfahren und zum anderen die den Bettenwechsel abwarten", sagt die ADAC-Sprecherin.

So verhalten sich Autofahrer im Stau richtig 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Für Einsatzwagen müssen Fahrer eine Rettungsgasse frei machen. Andernfalls wird ein Bußgeld von 20 Euro fällig.



Ohne Freisprecheinrichtung dürfen Fahrer nicht zum Handy greifen - das gilt auch im Stillstand solange der Motor läuft. Sonst drohen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.



Das Betreten der Fahrbahn ist verboten. Es ist nur im Notfall zum Sichern einer Unfallstelle erlaubt - nicht aber, um etwa eine Notdurft zu verrichten oder ein Kind zu wickeln. Hierfür wird ein Bußgeld von 10 Euro fällig.



Stehen Fahrzeuge auf der linken Spur oder fahren nicht schneller als 60 km/h, dürfen andere auch rechts überholen. Allerdings dürfen sie höchstens 20 km/h schneller sein als die Autos links von ihnen. Stehen die Autos, darf man mit höchstens 20 km/h rechts vorbeifahren. Ansonsten drohen 100 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg.



Motorradfahrer dürfen sich nicht zwischen den Autos vorarbeiten. Sie müssen mit 100 Euro Strafe und einem Punkt rechnen.



Tabu ist es, am Stau vorbei auf dem Seitenstreifen zur nächsten Ausfahrt oder zum nächsten Parkplatz zu fahren. Hier riskieren Fahrer 75 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. dpa

Schneller ist wahrscheinlich, wer früher oder später aufbricht als die meisten anderen. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht. Wesentlich leerer dürften die Straßen am Sonntag und Montag sein. Dann sind viele Urlauber schon am Ziel und Lastwagen haben in Deutschland zwischen 6 und 22 Uhr Fahrverbot.

Andere Uhrzeiten, andere Routen - was hilft?

Wer nicht in einen Stau geraten will, kann beispielsweise über Nacht fahren. Doch der ADAC rät zur Vorsicht. '"Die Frage ist: Was traut man sich zu? Nicht für jeden ist das geeignet, nicht jeder ist nach der Arbeitswoche am Freitag ausgeruht genug" , warnt die Sprecherin. Eine Alternative kann sein, eine Übernachtung unterwegs einzulegen und die Strecke aufzuteilen. Oder Urlauber verzichten auf ein paar Stunden am Ziel und brechen erst nach den großen Touristenströmen auf.

Wer schon im Stau steht, grübelt oft: Runter auf die Landstraße oder nicht? "Da gibt es keinen Richtwert", sagt die ADAC-Sprecherin und erinnert: Auf die Idee einer Ausweichroute kommen auch andere Fahrer. Was also schneller ist, lässt sich nicht pauschal beantworten.

Diese Länder haben Schulferien

Die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg haben ab dem Pfingstwochenende 14 Tage Ferien, die in Berlin für eine Woche. In Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben die Schüler zusätzlich zum langen Wochenende auch den Dienstag nach dem Pfingstmontag frei. Das gilt auch für die Schüler aus Österreich. Schulferien sind auch in Finnland und Italien. In Mecklenburg-Vorpommern endet am Pfingstmontag eine Schulferienwoche.

Lesen Sie auch:

Achtung, Baustelle: Wo in den Ferien in Augsburg gebaut wird

Was bringt der Sommer 2017?

Was bringt der Sommer 2017?