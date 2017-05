2017-05-18 15:42:49.0

Region Augsburg Hofflohmärkte, Mozart und Party: Die Tipps zum Wochenende

Dieses Wochenende ist wieder einiges geboten in Augsburg - in vielerlei Hinsicht. Nicht nur das Mozartfest wird gefeiert. Unsere Tipps. Von Jonas Voss

Das Wochenende steht in Augsburg vor der Tür, ganz im Zeichen von Kultur. Sei es Museum, Theater oder Konzert. Wir haben die besten Tipps für die nächsten Tage:

Mozartfest: Vom 19. Mai bis 2. Juni gibt sich Augsburg als "Mozartstadt" die Ehre. Dabei gibt es ein vielfältiges kulturelles Programm, was sich natürlich auf die Werke Wolfgang Amadeus Mozarts konzentriert. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei das Reformations-Jubiläum. Augsburg zeigt damit auch, warum es Kulturstadt ist.

Sonderausstellung im TIM, Gesang und Rap am Freitag

"Glanz und Grauen-Mode im Dritten Reich": Im Textilmuseum ist auch dieses Wochenende die Sonderausstellung zu Kleidung und Erscheinung im Dritten Reich zu sehen. Gängige Klischees werden dabei hinterfragt. Im Mittelpunkt stehen die Alltagskleider und Notgarderobe im Nationalsozialismus sowie die politische Bedeutung vermeintlich banaler Hosen und Jacken. Die Ausstellung geht noch bis zum 22. Oktober. Offen ist von 9 bis 18 Uhr, Tickets gibt es ab vier Euro.

Max Raabe singt in der Stadthalle Gersthofen: Max Raabe ist bekannt für seine Stimme. Lediglich mit Klavierbegleitung gibt er bekannte und unbekannte Lieder der Weimarer Republik a cappella wieder. Begleitet wird er dabei von Christoph Israel am Flügel. Beginn ist 19.30 Uhr, Karten gibt es ab 36,90 Euro.

Hulk Hodn im Bungalow: Der DJ der Kölner Rap-Combo Huss& Hodn, seit 2011 Retrogott& Hulk Hodn, nennt sich auch Hodini. Die Anlehnung an den berühmten Zauberer und Namensvettern ist gewollt, schließlich hat der DJ ein breites musikalisches Repertoire, mit dem er sein Publikum in den Bann ziehen will. Im Bungalow wird er zusammen mit André Dancekowski auftreten. Der Beginn ist um 23 Uhr.

Mozartfest, "Nachts im Museum" und ein Hinterhofflohmarkt am Samstag

Michael Wollny & Vincent Peirani im Glaspalast: Im Rahmen des Mozartfestes treten der Jazz-"Klaviermeister" (FAZ) Michael Wollny und sein Partner Vincent Peirani mit ihrem Programm "Tandem" im Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast auf. Sie zeigen dabei die ganze Vielfalt, die im Jazz steckt. Beginn ist um 22.30 Uhr, Karten gibt es ab 22 Euro.

"Nachts im Museum" im Fugger und Welser Erlebnismuseum: Auf eine Zeitreise in die Tage Luthers und der Reformation kann man sich im Fugger und Welser Erlebnismuseum begeben. Geboten werden dabei Kurzführungen zu den geschichtlichen Hintergründen der Reformation, ein szenisches Spiel zum Streitgespräch Luthers und Cajetans sowie viel Tanz und Musik. Besucher können dabei auf berühmte historische Persönlichkeiten treffen. Der Einlass ist kostenlos, Beginn ist um 18.30 Uhr.

Hinterhofflohmarkt im Bismarckviertel: Am 20. Mai findet zum zweiten Mal der Hinterhofflohmarkt im Bismarckviertel statt. Waren es letztes Jahr schon 60 Häuser, die sich beteiligt haben, erwartet der Veranstalter dieses Jahr sogar noch etwas mehr. Es gibt also reichlich Kurioses und Schönes zu entdecken. Besuchbar ist der Flohmarkt von 10 bis 15 Uhr. Noch mehr Flohmärkte gibt es hier in der Übersicht: Wo am Wochenende in Augsburg Hofflohmärkte sind

Theater und Swing am Sonntag

"Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche" im Hoffmann-Keller: Ein Stück über drei Generationen tatarischer Frauen, die dem Leben trotzen. Mit allen Höhen und Tiefen. Es geht natürlich um die Schärfe des Lebens, angefangen mit dem ärmlichen Dasein in der Mangelwirtschaft Ruslands bis hin zur Auswanderung in das heutige Deutschland. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten gib es ab 14 Euro.

Swing de Paris feat. Luise Zebrano im Parkhäusl: Das Wochenende kann im Parkhäusl mit Jazz aus den 20ern bis 40ern in Ruhe ausklingen. "Swing de Paris feat. Luise Zebrano" sind in Augsburg für ihre Jazzinterpretationen bekannt, sie leiten den Musiksommer im Parkhäusl und der Kulperhütte ein. Beginn ist um 12 Uhr.

