2017-05-26 12:29:55.0

München Holzstab bohrt sich in Brust von Schlauchbootfahrer

Ein Schlauchbootfahrer ist am Donnerstag in München schwer verletzt worden, als sich ein Holzkeil, den er eigentlich zum Abstoßen vom Ufer dabei hatte, in seinen Oberkörper bohrte.

