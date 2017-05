2017-05-31 07:26:31.0

Ingolstadt Hundebesitzer wollen Schadenersatz für todkranken Mops einklagen

Ronja ist ein todkranker Mops. Ihre Besitzer wollen vor Gericht Schadenersatz gegen die Züchterin einklagen. Am Mittwoch um 10 Uhr wird das Urteil erwartet.

Ronja ist ein todkranker Mops und ein Fall für die Justiz. Das Landgericht Ingolstadt verkündet am Mittwoch um 10 Uhr sein Urteil in einer Schadenersatzklage der Hundebesitzer gegen die Züchterin von Ronja. Bei der Verhandlung am 15. März hatte sich jedoch bereits abgezeichnet, dass Frauchen und Herrchen mit ihrer Forderung wohl kaum durchkommen werden.

Behandlung für Mops soll bisher 18.000 Euro gekostet haben

Marlies und Jürgen Pflaum aus dem fränkischen Ostheim vor der Rhön sind der Überzeugung, dass die lebensbedrohliche Gehirnentzündung ihres Lieblings auf züchterisches Fehlverhalten zurückgeht. Sie möchten daher den Kaufpreis für Ronja und die Behandlungskosten von bisher fast 18.000 Euro zurückhaben. Der Mops bekommt epileptische Anfälle, ist auf einem Auge blind und läuft schlecht.

Im Prozess hatte der Vorsitzende Richter erkennen lassen, dass er eher auf die Expertise der Gutachterin vertraut. Die Tierärztin glaubt nicht, dass das zu häufige und zu frühe Decken von Ronjas Mutter schuld an der Erkrankung ist. Den Vergleichsvorschlag des Gerichts, dem Ehepaar die Hälfte des Kaufpreises in Höhe von 1400 Euro für das fünf Jahre alte Tier zu erstatten, lehnten die Kläger ab. Ronja geht es indessen nach Aussage der Besitzer besser. dpa/lby