2018-01-25 13:41:00.0

Bayern Hutkönigin aus dem Allgäu: „Hüte muss man ausprobieren“

In Lindenberg im Allgäu dreht sich alles um tolle Kopfbedeckungen. Dort wird jetzt wieder die neue deutsche Hutkönigin gesucht. Was tut eigentlich so eine Repräsentantin? Von Daniela Hungbaur

2016 wurde Janine Halder in der Hutstadt Lindenberg im Allgäu zur deutschen Hutkönigin gekürt. Foto: Janine Halder