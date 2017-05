2017-05-09 20:10:00.0

A3 bei Erlangen Illegaler Transport: Polizei findet 42 Welpen im Auto eines Tierarzts

Als Polizisten auf der A3 bei Erlangen einen Tierarzt anhalten, finden sie in dessen Kofferraum 42 Welpen, zusammengepfercht in Plastikboxen. Das jüngste Tier ist vier Wochen alt.

Polizisten haben am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Erlangen einen illegalen Welpentransport entdeckt. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten auf einem Autobahnparkplatz einen Wagen mit tschechischer Zulassung. Im Kofferraum fanden sie 42 Welpen, eng zusammengepfercht in fünf Geflügel-Transportboxen, ohne Futter und Wasser. Laut Polizei ist das jüngste Tier gerade einmal vier Wochen alt. Papiere und Impfungen haben die Welpen - darunter Beagle, Bordeaux-Doggen, Labradore und Möpse - nicht.

Gegen den Fahrer des Wagens, ein 59-jähriger Tierarzt, wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge, wollte der Mann die Tiere von Tschechien nach Belgien bringen, um sie dort zu verkaufen.

ANZEIGE

Noch ist unklar, ob die Welpen eine Überlebenschance haben

Das Nürnberger Tierheim hat die Tiere in Obhut genommen. Die Mitarbeiter vermuten, dass die Tiere für den Transport "fit gespritzt" wurden. Ein erster Tierarztbesuch zeigte den desolaten Zustand der Welpen: "Fast alle haben Durchfall, teilweise sehr massiv. Außerdem wurden extremer Parasitenbefall, massive Ohrenentzündungen sowie Augen und Nasenausfluss bei den Welpen festgestellt", teilt das Tierheim mit. Inzwischen mussten zwei Welpen in eine Tierklinik gebracht werden. Ob die Tiere eine Überlebenschance haben, könne erst nach weitere Laboruntersuchungen gesagt werden zeigen.

In den sozialen Netzwerken sorgte der Fall für Empörung. Bis Dienstagabend wurde ein Facebook-Post des Nürnberger Tierheims mehr als 13.000 mal geteilt. In mehr als 1000 Kommentaren kündigen zahlreiche Nutzer an, das Tierheim mit Geld- oder Sachspenden zu helfen. Zahlreiche Nutzer fordern außerdem härtere Strafen für illegale Tiertransporte.

Tierheim bittet um Spenden für die 42 Welpen

Da sich das Tierheim eigenen Angaben zufolge auf "extrem hohe Tierarztkosten" einstellen muss, ruft das Tierheim in einem Facebook-Post zu Spenden auf. Wer das Tierheim unterstützen möchte, kann das zum Beispiel per Telefon oder SMS tun: Spendenhotline: 0900 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen Festnetz). Charity-SMS: Kennwort „TIERHEIM“ an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim). Per Überweisung: IBAN: DE 98 7605 0101 0005 8976 16, BIC: SSKN DE77 XXX, Stichwort „2. Welpentransport 2017“. sli