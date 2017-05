2017-05-11 11:21:26.0

Einbürgerung Immer mehr Ausländer in Bayern bekommen einen deutschen Pass

Deutlich mehr Ausländer in Bayern haben 2016 einen deutschen Pass bekommen. Die meisten Eingebürgerten kommen aus EU-Mitgliedsstaaten. Welchen Einfluss der Brexit hat.

Immer mehr Ausländer bekommen in Bayern einen deutschen Pass. 2016 wurden 14.394 Menschen eingebürgert, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag bei der Präsentation der Einbürgerungsstatistik in München sagte. Das ist im Vergleich zum Vorjahr (13.373) ein Anstieg von knapp acht Prozent.

Vor allem Einbürgerungen aus Großbritannien hätten nach der Brexit-Abstimmung stark zugenommen, sagte Herrmann. 313 Briten bekamen im vergangenen Jahr einen deutschen Pass in Bayern. 2015 waren es nur 86. Überhaupt stamme ein Großteil der Eingebürgerten nach Angaben von Herrmann aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union. dpa

