2017-05-17 20:13:58.0

Wetter in Bayern In Bayern herrschten bis zu 28 Grad - doch es wird wieder kühler

Der Mittwoch war der bisher wärmste Tag in diesem Jahr in Bayern: Es wurden Temperaturen von bis zu 28 Grad gemessen. Doch am Wochenende soll es wieder kühler werden.

Eis und Freibad - beides war in weiten Teilen Bayerns am Mittwoch eine gute Option. Am bisher wärmsten Tag des Jahres wurden bis zu 28 Grad erreicht, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Abend sagte. Am wärmsten war es - wieder einmal - in Kitzingen mit 28,1 Grad. Aber auch in vielen anderen Teilen Unter- und Mittelfrankens wurden mehr als 27 Grad erreicht.

Deutlich kühler war es hingegen in Niederbayern. "Da hatten wir um 17.00 Uhr - als wir in Unterfranken die höchsten Temperaturen gemessen haben - nur Werte zwischen 22 und 25 Grad", erläuterte der Meteorologe. Doch die Ostbayern müssen sich nicht grämen: "Für Donnerstag erwarten wir in Niederbayern ähnliche Temperaturen wie am Mittwoch in Unterfranken, es wird also genau anders herum von der Verteilung her. Im Osten wird es nämlich noch die längste Zeit ungehinderte Sonneneinstrahlung geben", erläuterte der Wetterfachmann.

Wichtige Tipps, wie man sich bei Unwetter richtig verhält, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammengestellt:

Wo aufhalten? Sich alleine in offenem Gelände zu bewegen ist gefährlich. Die Richtung eines Tornados ist nicht vorherzusehen, ebenso Geschwindigkeitsänderungen. Auch umherfliegende Trümmerteile können zur Gefahr werden. Daheim ist es vor allem im Keller sicher. Das bestätigt Wetterexperte Klaus Hager: „Dort bieten Sie keinen Widerstand, sind nicht im Freien.“ Sich im Auto oder Wohnwagen zu verstecken ist gefährlich, da auch Autos von Tornados erfasst werden können.

Gleichzeitig sollte man alle Hausöffnungen (Türen, Fenster) schließen, die Rollläden schließen und aufpassen, dass der Kellerzugang nicht versperrt ist oder werden kann.

Wie kann man sich vorbereiten? Wer sich regelmäßig über Unwetter informiert, zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst (DWD), kann schneller reagieren. UKW-Radio, Kerzen und ein Notfallkoffer mit den wichtigsten Dokumenten sind sinnvoll, wenn man plötzlich sein Zuhause verlassen muss. Für die Versicherung wird empfohlen, das Eigentum zu fotografieren. (seak)

Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes finden Sie im Internet unter www.dwd.de

Wetter in Bayern: Am Wochenende wird es kühler

Im Westen Bayerns werde es spätestens am Mittag viele Wolken geben und das Schauer- und Gewitterrisiko werde ansteigen. "Die Schauer und Gewitter können sich vereinzelt noch bis in die Nacht hineinziehen", hieß es. Am Freitag und vor allem am Samstag fällt der Prognose zufolge im Freistaat verbreitet Regen, und es wird deutlich kühler. Doch Besserung ist in Sicht. "Am Montag und Dienstag bekommen wir wieder ähnliche Sonnenscheinstunden und Temperaturen wie am Mittwoch!" dpa/lby/AZ

