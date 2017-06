2017-06-22 12:00:09.0

München In Unterföhring angeschossene Polizistin weiter in Lebensgefahr

Die 26-jährige Polizistin, der in der S-Bahnstation Unterföhring in den Kopf geschossen wurde, schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Die Polizei hatte die Lage rasch unter Kontrolle. Foto: Peter Kneffel (dpa)