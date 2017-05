2017-05-30 19:38:00.0

Wetter In der Region drohen heute Gewitter und Starkregen

Nach den heißen vergangenen Tagen drohen heute Gewitter und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst hat nun für Teile der Region amtliche Warnungen ausgesprochen.

Gewitter, Starkregen und Sturmböen, die mit bis zu 70 Stundenkilometern übers Land ziehen - der Dienstagabend wird ungemütlich. Für zahlreiche Landkreise in der Region hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor starken Gewittern und Unwetterwarnungen ausgesprochen.

Hier warnt der DWD vor starken Gewittern

Der DWD warnte am Montagabend (19.30 Uhr) unter anderem in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Heidenheim Biberach, im Alb-Donau-Kreis sowie in Stadt und Landkreis Augsburg vor starken Gewittern.

ANZEIGE

Auch die Landkreise Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Starnberg, Unterallgäu, Ostallgäu sowie die Stadt Kaufbeuren müssen mit starken Gewittern rechnen. Der DWD warnt vor stündlichen Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter und Hagel. Die Warnungen gelten vorerst bis 21 Uhr.

Unwetterwarnungen für den Südosten Bayerns

Im Südosten Bayerns werden die Gewitter voraussichtlich noch stärker. In den Landkreisen Berchtesgardener Land, Traunstein sowie Stadt und Landkreis Rosenheim rechnet der DWD mit Starkregen, bis zu 75 Stundenkilometer schnellen Sturmböen und mehrere Zentimeter großen Hagelkörner.

Das müssen Sie über Gewitter wissen 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

„Eichen musst du weichen, Buchen sollst Du suchen“? Das ist Unfug. Lesen Sie hier, was Sie über Gewitter wissen müssen.

„Eichen musst du weichen, Buchen sollst Du suchen“? Das ist Unfug. Lesen Sie hier, was Sie über Gewitter wissen müssen.

Gewitter entstehen, wenn feuchtwarme Luft nach oben in die kühlere Atmosphäre aufsteigt. Dabei kann enorme elektrische Spannung entstehen, die sich in Form von Blitzen entlädt.

Gewitter entstehen, wenn feuchtwarme Luft nach oben in die kühlere Atmosphäre aufsteigt. Dabei kann enorme elektrische Spannung entstehen, die sich in Form von Blitzen entlädt.

Wärmegewitter treten meistens an Nachmittagen oder abends auf.

Wärmegewitter treten meistens an Nachmittagen oder abends auf.

Bei Gewitter muss man in aller Regel auch mit Sturm- und Orkanböen, mit Hagel und mit Starkregen rechnen.

Bei Gewitter muss man in aller Regel auch mit Sturm- und Orkanböen, mit Hagel und mit Starkregen rechnen.

Allein in Bayern gibt es zwischen 25 und 35 Gewitter-Tage im Jahr.

Allein in Bayern gibt es zwischen 25 und 35 Gewitter-Tage im Jahr.

Blitze können über zehn Kilometer lang sein.

Blitze können über zehn Kilometer lang sein.

Bei Gewitter sollte man in Gebäuden oder in einem Wagen Schutz suchen.

Bei Gewitter sollte man in Gebäuden oder in einem Wagen Schutz suchen.

In freier Natur sollte man bei Gewitter Schutz in einer Mulde suchen.

In freier Natur sollte man bei Gewitter Schutz in einer Mulde suchen.

Gefährliche Orte bei Blitz und Donner sind einzelne Bäume und Baumgruppen, Hügel, aber auch Metallzäune und Gitter.

Gefährliche Orte bei Blitz und Donner sind einzelne Bäume und Baumgruppen, Hügel, aber auch Metallzäune und Gitter.

Bei Gewitter sollte man sich generell von Bäumen fernhalten - denn hier droht Blitzschlag. Der Spruch „Eichen musst du weichen, Buchen sollst Du suchen“ ist deshalb Unfug.

Bei Gewitter sollte man sich generell von Bäumen fernhalten - denn hier droht Blitzschlag. Der Spruch „Eichen musst du weichen, Buchen sollst Du suchen“ ist deshalb Unfug.

Wie weit entfernt ein Blitz eingeschlagen hat, lässt sich leicht errechnen:

Wie weit entfernt ein Blitz eingeschlagen hat, lässt sich leicht errechnen:

Zählen Sie die Sekunden zwischen Blitz und Donner und multiplizieren die Zahl mit 333 Metern.

Die Unwettergefahr bleibt laut DWD bis Donnerstag bestehen: Am Mittwoch sind südlich der Donau kräftige Gewitter mit Starkregen und größerem Hagel sehr wahrscheinlich. Am Donnerstag kann es am Alpenrand zu einzelnen Gewittern mit Starkregen kommen, Unwetter sind dabei nicht ausgeschlossen. Am Freitag soll es bei Temperaturen um 25 Grad Celsius überwiegend sonnig und trocken werden. sli

Lesen Sie auch:

Dunkle Wolken über Deutschland - Gewitter lösen Hitze ab

Abstand halten! Richtiges Verhalten bei einem Gewitter