2017-12-25 14:20:00.0

Jahresrückblick 2017 Interaktive Karte: Was dieses Jahr in der Region wichtig war

Von den Schlagertagen bis zur MS Utting: Wir haben die Top-Themen aus der Region in unserer interaktiven Karte gesammelt. Schauen Sie doch mal nach: Erinnern Sie sich noch?

Spektakuläre Gerichtsfälle, historische Momente, große Feste: Das Jahr 2017 sorgte in unserer Region für unzählige Schlagzeilen. Wir haben in unserem Archiv gekramt und für Sie ein bisschen aussortiert. Welche Prozesse, Vorfälle, Termine waren wirklich wichtig? Und an welche Geschichten zwischen Nördlingen, Ulm, Landsberg und Aichach erinnern wir uns gerne, an welche eher ungern?

In unserer Karte finden Sie einen Überblick über diese Themen. Mehr zu einem Thema finden Sie jeweils mit Klick auf die roten Foto-Symbole heraus. Inklusive Link zum Weiterlesen.

AZ