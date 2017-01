2017-01-02 15:42:00.0

Englischer Garten Joggerin in München missbraucht: Schlug Täter schon in Rosenheim zu?

Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der sich an einer Joggerin in München vergangen hat. Die DNA-Spur führt zu einer Vergewaltigung in Rosenheim.

Nach dem Überfall auf eine Frau im Englischen Garten in München sucht die Polizei dem Täter. Foto: Alexander Kaya