2017-01-31 17:40:00.0

Unglück in Arnstein Jugendliche in Gartenlaube starben an Kohlenmonoxidvergiftung

Sechs tote Jugendliche hatte ein Mann am Wochenende tot in einer Gartenlaube in Arnstein entdeckt. Nun steht fest, dass sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind.

Die Todesursache der Teenager steht nun fest. Foto: Marcus Scheidel, AFP