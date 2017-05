2017-05-17 14:19:26.0

Oktoberfest Keine Preisbremse: Freiheit für den Bierpreis!

Der Streit um die Bierpreisbremse war eine saubere Schaumschlägerei. Warum die Entscheidung richtig ist, sie nicht einzuführen. Kommentar von Uli Bachmeier

Im Streit um eine Bierpreisbremse auf dem Oktoberfest waren einige saubere Schaumschläger am Werk. Die heutige Sitzung des Münchner Stadtrats jedenfalls hatte mehr Ähnlichkeit mit einer – durchaus gelungenen – Aufführung des Komödienstadels, denn mit einer ernsthaften kommunalpolitischen Debatte.

Der Hintergrund ist offenkundig: Der ebenso ehrgeizige wie umtriebige Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Josef "Seppi" Schmid (CSU) hatte sich das populäre Thema "Bierpreisdeckelung für drei Jahre" so aufreizend groß auf die Fahnen geschrieben, dass seine politischen Gegner zum großen Gegenschlag ausholten und ihn auf offener Bühne als "Populisten" demontierten. Schmid will bei der nächsten Wahl unbedingt Oberbürgermeister werden. Der amtierende OB Dieter Reiter, seine SPD, die Grünen und offenbar auch einige kleinere politische Gruppen im Stadtrat wollen das nicht - oder wollten Schmid zumindest keine PR-Aktion in eigener Sache durchgehen lassen. Also haben sie ihm sauber eine eing´schenkt. Er wurde er niedergestimmt. Ergebnis: Kein Bierpreisdeckel und auch kein zusätzlicher Montag für das Oktoberfest.

Keine Niederlage für den Verbraucher

Eine Niederlage für die Verbraucher, wie die Stadtrats-CSU den Münchner Bürgern und Wiesn-Besuchern glauben machen will, ist die Entscheidung allerdings nicht. Der Bierpreis mag zwar Jahr für Jahr am Oktoberfest das größte Politikum sein. Aber nur den Preis für die Maß zu begrenzen, nutzt bestenfalls den Kampftrinkern unter den Gästen. Wenn gleichzeitig Spezi und Apfelschorle, Hendl und Pommes teurer werden, dann sind genau wieder diejenigen die Gelackmeierten, denen angeblich geholfen werden sollte: Familien mit Kindern und geringem Budget.

Die Entscheidung, Schmids Vorschläge abzulehnen und nach anderen Wegen zu suchen, um die gestiegenen Kosten für die Sicherheit auf der Wiesn auszugleichen, war somit auch in der Sache richtig. Die Schaumschlägerei war nur politisches Beiwerk.

