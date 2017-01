2017-01-28 09:03:00.0

Schwaben Kempten erhält neue Erstaufnahme für 1000 Flüchtlinge

In der Artilleriekaserne in Kempten entsteht eine Erstaufnahme für bis zu 1000 Asylbewerber. Unklar ist die Zukunft der bisherigen zentralen Einrichtung in Donauwörth. Von Markus Bär

Für die Artilleriekaserne in Kempten finden derzeit Planungen statt, nach denen der ehemalige Bundeswehrstandort bis zu 1000 Flüchtlinge aufnehmen kann. Foto: Ralf Lienert