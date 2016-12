2016-12-30 12:35:42.0

Justiz Klage auf Wahlmöglichkeit der CDU in Bayern abgelehnt

Ein Nürnberger Anwalt will auch in Bayern die CDU anstelle der CSU wählen können. Vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht ist er mit seinem Ansinnen nun aber gescheitert.

Ein Rechtsanwalt ist vor Gericht mit seiner Klage gescheitert, in Bayern auch die CDU wählen zu können. Für das Anliegen gebe es derzeit keine ausreichende Rechtsgrundlage, urteilte das Wiesbadener Verwaltungsgericht am Freitag.

Kläger will Verfassungsbeschwerde einreichen

Der Nürnberger Anwalt Rainer Roth kündigte an, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Er will trotz seines Wohnsitzes in Bayern die CDU und nicht deren Schwesterpartei CSU wählen können. Dass die Menschen in Bayern nicht für eine solch etablierte Partei wie die CDU stimmen könnten, die auch die Bundeskanzlerin stelle, verletzt seiner Auffassung nach das Recht auf freie Wahl. Roth hatte den in Wiesbaden ansässigen Bundeswahlleiter verklagt. dpa

ANZEIGE

Mehr zum Thema:

Nürnberger Anwalt will CDU in Bayern wählbar machen