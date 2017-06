2017-06-07 14:10:00.0

Oberbayern Kleines Mädchen aus Altötting stirbt nach EHEC-Infektion

Immer wieder endet die Infektion mit Darmkeimen tödlich. Im Landkreis Altötting ist offenbar ein zweijähriges Mädchen wenige Tage nach einer Infektion mit EHEC gestorben.

Nach einer Infektion mit dem Darmkeim EHEC ist im Landkreis Altötting ein kleines Mädchen im Krankenhaus gestorben. Das berichtet die Passauer Neue Presse. Innerhalb nur weniger Tage nach der Infektion habe sich der Gesundheitszustand des Kleinkinds stark verschlechtert. Das Mädchen war zunächst in der Kreisklinik in Altötting behandelt worden, wurde aber noch am Tag der Aufnahme nach München verlegt. Dort starb die Zweijährige wenige Tage später, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das Gesundheitsamt Altötting.

Leidet Schwester auch an EHEC-Infektion?

Die Schwester der verstorbenen Zweijährigen könnte ebenfalls unter einer Infektion mit EHEC leiden. Sie war mit Symptomen einer Magen-Darm-Krankheit ebenfalls in ein Münchener Krankenhaus verlegt worden. Sie habe sich inzwischen so weit erholt, dass ihr Zustand stabil sei. Untersuchungen bestätigten bereits, dass beide Schwestern sich mit EHEC infiziert hatten.

Die Bakterien vom Typ E.Coli können Zellgifte produzieren und in schweren Fällen sogar das Hämolytisch-Urämische-Syndrom (HUS) auslösen. Das führte offenbar zum Tod des Kleinkinds.

Im April gab es einen ähnlich tragischen Fall. Eine Jugendliche war ebenfalls aufgrund einer Infektion mit EHEC-Darmkeimen gestorben. Die 16-Jährige hatte mit einem schweren Verlauf der Infektion zu kämpfen gehabt, wie ein Kreissprecher laut Focus Online erklärte. Sie habe ebenfalls am sogenannten Hus-Syndrom gelitten, das bei ihr Multiorganversagen ausgelöst hatte.

EHEC aggressiver und oft sehr ansteckender Erreger

EHEC ist die Abkürzung von "enterohämorrhagische Escherichia coli" - das ist ein aggressiver und häufig sehr ansteckender Erreger. Der Darmkeim löst blutigen Durchfall und in schweren Fällen Nierenversagen aus. Doch in nur etwa zwei Fällen aller schweren Infektionen mit EHEC führt die Erkrankung zum Tod. Die größte deutsche Epidemie hatte im Frühjahr 2011 Todesfälle verursacht, vor allem Norddeutschland war damals betroffen. sh