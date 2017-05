2017-05-28 22:33:10.0

Unterallgäu Kleinkind geht in Weiher unter und muss reanimiert werden

Ein Kleinkind ist am Sonntagnachmittag bei einem Badeunfall bei Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) schwer verletzt worden. Es wurde reanimiert und in eine Klinik geflogen.

Ein Kleinkind ist am Sonntagnachmittag in einem Badeweiher bei Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) untergegangen. Wie die Einsatzzentrale beim Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten am Abend mitteilte, musste das Kind reanimiert werden. Anschließend wurde es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab.

Zu den weiteren Umständen des Badeunfalls und dem Zustand des Kindes machte der Sprecher keine weiteren Angaben. AZ