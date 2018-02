2018-02-15 17:35:00.0

Altomünster Kloster-Besetzerin Claudia Schwarz lässt sich nicht vertreiben

Claudia Schwarz weigert sich, das aufgelöste Kloster Altomünster zu verlassen. Am Donnerstag errang sie einen Teilsieg vor Gericht. Ihre Zukunft bleibt aber weiter ungewiss.. Von Daniel Wirsching

Claudia Schwarz ist als Kloster-Besetzerin bekannt geworden, weit über die Grenzen der Marktgemeinde Altomünster im oberbayerischen Landkreis Dachau hinaus. Die Juristin kämpft seit mehr als einem Jahr besonders vehement für ihren Traum vom Leben hinter Klostermauern. Die 39-Jährige will Nonne werden – und weigert sich, das vom Vatikan im Jahr 2015 per Dekret aufgelöste St.-Birgitta-Kloster, ein teils überaus marodes Gebäudeensemble, im Zentrum Altomünsters zu verlassen.

Angehende Nonne erreicht vor Gericht einen Teilerfolg

Am Donnerstag führte sie ihr Kampf, der auch auf zivil- und kirchenrechtlicher Ebene ausgetragen wird, nach München vor das Bayerische Verwaltungsgericht: Schwarz gegen den Freistaat Bayern, in Gestalt des Landratsamtes Dachau. Das Ergebnis der mündlichen Verhandlung empfindet Schwarz als einen Sieg, auch eine gewisse Genugtuung ist ihr anzumerken: Sie darf vorerst im Kloster bleiben. Das Gericht entschied, das Verfahren ruhen zu lassen – bis der Vatikan endgültig über die Auflösung des Klosters befunden habe. Dagegen nämlich läuft ein Einspruch. Schwarz hofft darauf, dass die Apostolische Signatur die Auflösung des Klosters aufhebt. Und sie glaubt fest daran, dass sich dann auch wieder mehr als die für eine Ordensgemeinschaft benötigten mindestens drei Mitglieder in Altomünster zusammenfinden werden.

ANZEIGE

Schwarz selbst bezeichnet sich als Postulantin, also als Ordensanwärterin, die jedoch gegenwärtig „suspendiert“ sei. Sie lebe von Ersparnissen aus ihrer Zeit als Anwältin in München, sie brauche nicht viel, sagt sie. Warum Schwarz, die seit Oktober 2015 in Altomünster lebt, nicht in einen anderen Orden eintrete? Das Kloster, der Birgittenorden sei ihre Berufung. „Die Klosterrettungs-Geschichte“ ist zu einer ihrer Hauptbeschäftigungen geworden „Es geht nicht um mich. Es geht darum, was Gottes Wille ist“, sagt sie.

Am Donnerstag geht es dann nicht um Gott, sondern konkret um die Frage, ob Claudia Schwarz in „Zelle 7“ wohnen darf. Das tut sie zwar seit Monaten nicht mehr, sie zog in eine andere – näher am Ausgang. Aber sie wolle in „Zelle 7“ zurück, diese zumindest als „Lager“ nutzen, sagt sie zu Beginn der Verhandlung. Am Ende nimmt sie davon Abstand. Das Landratsamt Dachau hatte ihr per schriftlichem Bescheid im Mai 2017 die Nutzung des Raumes „zu Wohnzwecken untersagt“. Aus Brandschutzgründen. Der Sprecher des Landratsamtes, Wolfgang Reichelt, sprach von einer „Todesfalle“. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er am Mittwoch, dass man nur Zelle 7 hinsichtlich der Brandschutzvorschriften überprüft habe. Das gesamte Kloster zu untersuchen, „wäre unangemessen“. So äußern sich am Donnerstag auch die Vertreter des Landratsamtes vor Gericht. Mit Blick auf den Umzug von Schwarz erklären sie: „Unseres Wissens nach wird die Nutzungsuntersagung eingehalten.“ Im Kloster gebe es sicherlich Räume, die brandschutzrechtlich in Ordnung seien. Man sehe „derzeit keine Veranlassung, eine weitere Nutzungsuntersagung auszusprechen“.

Kloster Altomünster wurde aufgelöst - eine Postulantin gibt nicht auf

Damit hat Schwarz ein Ziel erreicht. Denn sie klagte auch gegen den Bescheid, weil sie eine „Kettenreaktion“ verhindern wollte. Und zwar „Nutzungsuntersagungen“, wie das im Amtsdeutsch heißt, für weitere Zellen oder gar das gesamte Kloster. Im ersten Fall hätte sie aus ihrer Sicht Mal um Mal juristisch dagegen vorgehen müssen; im zweiten Fall wäre ihr Traum, Ordensschwester des alten Zweigs des Birgittenordens in Altomünster zu werden, schneller geplatzt als von ihr befürchtet. Das Kloster Altomünster war die letzte deutsche Niederlassung des Ordens, mit seiner Auflösung und dem Auszug der früheren Priorin Apollonia Buchinger, der letzten dort noch lebenden Nonne, im Februar 2017 endete eine Jahrhunderte währende Ordenstradition. Im Januar 2017 war das Kloster samt seinem Landbesitz vom Erzbistum München und Freising übernommen worden. Und das will, dass Schwarz – „die selbst ernannte Postulantin“ – endlich auszieht. Erst dann könnten bauliche Sicherungsmaßnahmen sowie die Erfassung der Bausubstanz beginnen, erklärt Bettina Göbner am Donnerstag auf Anfrage.

Zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts sagt die Mitarbeiterin der Pressestelle des Erzbistums München und Freising: „Wir müssen nun die Entscheidung des Gerichts erst einmal prüfen und sehen, ob sich weiterer Handlungsbedarf ergibt.“ Das kirchenrechtliche Verfahren laufe noch. „Wann der Vatikan endgültig entscheiden wird, können wir nicht absehen.“ Zuvor aber steht noch ein zivilrechtliches Verfahren vor dem Landgericht München II an. Am 26. Februar wird es dann um den Auszug von Schwarz gehen, den das Erzbistum München und Freising von ihr verlangt. Dabei stützt es sich auf einen Zivilprozess vom 23. Mai 2017, in dem ein Vergleich zwischen Schwarz und dem Erzbistum geschlossen worden war: Diese dürfe so lange im Kloster wohnen, bis der Vatikan entschieden hat. Aus Sicht des Erzbistums hat er das allerdings bereits – er habe einen ersten Einspruch gegen die Auflösung des Klosters abgelehnt. Schwarz sieht das anders, verweist auf einen weiteren Einspruch und das noch laufende Verfahren im Vatikan. Und kämpft weiter.