2017-10-19 08:00:47.0

Bayern Können regionale Produkte Tante-Emma-Läden retten?

Nicht nur auf dem Land, sondern auch immer häufiger in Städten fehlt der Laden um die Ecke, um sich schnell Butter oder Milch zu kaufen. Ein neues Geschäftsmodell könnte helfen.

Kein Lebensmittelgeschäft, kein Bäcker und kein Metzger mehr im Dorf - das Problem der fehlenden Nahversorgung gibt es nach Einschätzung des Handelsverbandes Bayern nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Hier könne man ebenfalls häufig nicht mehr fußläufig einen Anbieter von Lebensmitteln erreichen, sagte Geschäftsführer Bernd Ohlmann. Gründe seien beispielsweise, dass Supermärkte auf immer mehr Fläche setzten - und deshalb in zentralen Lagen oft nicht genug Platz hätten. Zudem hätten gerade Tante-Emma-Läden meist Probleme, einen Nachfolger fürs Geschäft zu finden.

Fokussierung auf regionale Produkte als Ausweg

Beim bayerischen Nahversorgungstag am Donnerstag in Hallstadt (Kreis Bamberg) debattieren Experten und Politiker über Möglichkeiten für die Bürger, Dinge des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe einkaufen zu können.

ANZEIGE

Es gebe aber durchaus erfolgversprechende Geschäftsmodelle, betonte Ohlmann - beispielsweise durch die Fokussierung auf regionale Produkte. "Das ist ein Megatrend, damit können kleinere Geschäfte punkten."

Auf regionale Produkte setzt auch das Projekt "mobiler Bauernmarkt" der Steinwald-Allianz aus dem Landkreis Tirschenreuth, das sich in Hallstadt präsentiert. Die Idee: Direktvermarkter aus der Umgebung und Kunden vernetzen sich über eine digitale Plattform. Ein Verkaufswagen soll dann nicht nur allgemeine Dinge des täglichen Bedarfs in Dörfer ohne Einkaufsmöglichkeit ausliefern, sondern vor allem Produkte von lokalen Direktvermarktern an Bord haben. Im Internet können Vermarkter ihr aktuelles Angebot einstellen, der Kunde kann sich seinen Warenkorb befüllen und bekommt die Lebensmittel geliefert. Das Internet-Programm ermittelt zudem die effektivste Route für den Verkaufswagen, um Waren einzusammeln und wieder zu verkaufen.

Regionale Produkte sind Bürgern wichtig

Das Projekt "mobiler Bauernmarkt" wird vom bayerischen Wirtschaftsministerium unterstützt, ab Mitte nächsten Jahres soll der Verkaufs-Lkw durch 16 Kommunen rollen. Auch Bargeld sollen die Kunden abheben können, wie Martin Schmid, Geschäftsführer der Steinwald-Allianz, erläuterte. Schließlich habe es auch Schließungswellen bei den Bankfilialen gegeben.

Befragungen im Vorfeld hätten ergeben, dass es den Bürgern wichtig sei, regionale Produkte einzukaufen. Wer aber im Steinwald seinen Wocheneinkauf bei Direktvermarktern erledigen wolle, sei lange unterwegs: "Der eine hat die Eier, der andere das Gemüse." Deshalb wolle man das Angebot bündeln, sagte Schmid, der Wert darauf gelegt hat, dass bei der Konzeption auch eine telefonische Bestellung möglich ist - gerade für ältere Menschen. dpa

Das könnte Sie auch interessieren:

Land ohne Läden: In vielen Dörfern gibt es keine Geschäfte mehr