2017-05-12 14:15:17.0

Bayern Kohnen soll neue SPD-Landeschefin werden

Nach sechs Wochen steht nun fest: Die Basis der Bayern-SPD will künftig von Natascha Kohnen geführt werden. Die 49-Jährige soll Nachfolgerin von Landeschef Florian Pronold werden.

Die Entscheidung ist gefallen: SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen soll die neue Chefin der bayerischen SPD werden. In einer Mitgliederbefragung stimmten 53,8 Prozent der Genossen für die 49-Jährige, wie die Partei am Freitag in München mitteilte. Sie soll nun auf dem kommenden Parteitag in Schweinfurt offiziell gewählt werden.

Um Mitternacht war die Mitgliederbefragung für die Wahl des neuen Landeschefs zu Ende gegangen. Sechs Wochen hatten die rund 60 000 Genossen Zeit, sich für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin des scheidenden Landesvorsitzenden Florian Pronold zu entscheiden. Am Freitag zählten Freiwillige unter den Augen der Kandidaten und der Presse 29 379 Stimmzettel aus; 2218 davon waren ungültig.

ANZEIGE

49,5 Prozent der SPD-Mitglieder in Bayern haben sich der Partei zufolge an der Befragung beteiligt. «Zum ersten Mal haben wir alle Mitglieder befragt, wer die oder der neue Vorsitzende werden soll», sagte Pronold. «Ich glaube, dass dieser Prozess dazu führen wird, dass wir mit großer Geschlossenheit mit der oder dem neuen Vorsitzenden in die Auseinandersetzung gehen in Bundestagswahl und auch in die Landtagswahl.» Der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger, Mitglied des Wahlvorstandes betonte: «Das ist ein historischer Tag für die Bayern-SPD.»

Neben Kohnen hatten sich auch der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel, der Sprecher der Münchner Tafel, Gregor Tschung, Markus Käser von der SPD-Initiative «Zeit für die Mutigen» sowie der Kommunalpolitiker Uli Aschenbrenner um den Posten beworben. dpa