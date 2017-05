2017-05-13 13:21:22.0

Burghausen Lastwagenfahrer liegt tot in Tank von Aceton-Sattelzug

Ein Lkw-Fahrer ist in Burghausen tot im Tank seines Tanklastzugs gefunden worden. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

Der Werkschutzleiter von Wacker Chemie habe den vor dem Werk abgestellten Sattelzug am Freitag der Polizei gemeldet. Im leeren Tank sei dann der 41-jährige polnische Fahrer entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er habe eine Atemschutzmaske getragen.

Der Sattelzug habe zuletzt Aceton transportiert. Es gebe keine Indizien für eine Fremdbeteiligung. Die Leiche sei mit Hilfe der Werksfeuerwehr geborgen worden.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Traunstein eine Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München an. dpa/lby/AZ