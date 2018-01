2018-01-22 11:51:00.0

Allgäu Lawinengefahr in den Alpen: "Wirklich gefährliche Situation"

Gesperrte Straßen, gefährdete Wintersportler: Überall in den bayerischen Alpen drohen Lawinen. Und im Laufe des Tages spitzt sich die Lage zu.

Wer sich jetzt in den bayerischen Alpen aufhält, nimmt ein großes Risiko auf sich: Der Lawinenwarndienst Bayern hat die Stufe 4 ausgerufen und warnt vor großer Lawinengefahr. Damit liegt die Gefahr zum zweiten Mal in drei Wintern bei der zweithöchsten Stufe.

"Es ist eine wirklich gefährliche Situation", sagt Hans Konetschny, Leiter des Warndienstes. Egal ob im Allgäu oder Oberbayern: "Es kann überall zu Lawinen kommen."

Erst am Sonntag waren in den oberbayerischen Alpen mehrere Lawinen abgegangen. Ein 30-Jähriger starb bei einer Skitour. Bei drei weiteren Lawinen gab es mehrere Verletzte.

Gefahr vor Lawinen: Straßen im Oberallgäu gesperrt

Im Landkreis Oberallgäu südlich von Oberstdorf ließen Gemeinden mehrere Straßen und Wege wegen der Lawinengefahr sperren. Bei Wildbad Kreuth (Kreis Miesbach) oder Lenggries (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) riegelten Polizei und Feuerwehr sogar Bundesstraßen ab. In Mittenwald (Kreis Garmisch-Partenkirchen) soll es am Montag eine kontrollierte Sprengung geben, wie Konetschny mitteilt. Bei einer solchen Sprengung löst sich eine Lawine, die nach Berechnungen des Lawinenwarndienstes rechtzeitig zum Stehen kommt und eine weitere Gefahr bannt.

Straßensperrungen im Oberallgäu 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Der Lawinenwarndienst Bayern, der zum Landesamt für Umwelt gehört, meldet folgende Straßensperrungen:



Landkreis Oberallgäu , Bad Hindelang, Fahrweg, Abzweigung B308 bis Hirschalpe, gesperrt seit 18.01.2018, 12:00 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Wirtschaftsweg, Birgsau - Einödsbach, gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Gemeindestraße, Dietersberg - Gerstruben, gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Wanderweg, Hohenadlweg; Gruben - Einmünd. Oytalstraße, gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Privatstraße, Kühberg - Oytalhaus, gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Gemeindestraße, Rennblock - Christlessee (Hang), gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Wanderweg, Wallrafweg; Cafe Breitenberg - Gaisalpe, gesperrt seit 21.01.2018, 09:15 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Wanderweg, Gasthof Schönblick - Rietzlern, gesperrt seit 21.01.2018, 10:00 Uhr



Landkreis Oberallgäu , Oberstdorf, Gemeindestraße, Christlessee - Seelos, gesperrt seit 22.01.2018, 09:30 Uhr



Landkreis Oberallgäu, Oberstdorf, Wanderweg, Edmund Probst Weg; Cafe Bergkristall - Freibergsee, gesperrt seit 22.01.2018, 06:00 Uhr

Für Wintersportler gibt es laut Konetschny nur eine vernünftige Option: "Sie sollten Skitouren heute ganz klar unterlassen." Das Risiko in den Bergen sei unberechenbar: "Man muss damit rechnen, dass sich Lawinen auch selbst auslösen."

Im Laufe des Tages verschärft sich die Gefahr wohl weiter. Regen und wärmere Temperaturen könnten für schwere Lawinen sorgen, die auch tiefere Schneeschichten mit sich reißen.

Noch dramatischer ist die Lage in der Schweiz und in Österreich. Unter anderem gilt in Tirol für manche Gebiete die höchste Lawinenwarnstufe. In beiden Ländern sind Straßen- und Bahnverbindungen in zahlreiche Orte abgeschnitten, darunter die Wintersportorte Zermatt und Andermatt in der Schweiz und St. Anton und Galtür in Österreich. (axhe/dpa)

Immer wieder kommt es zu tödlichen Lawinenunglücken in den Allgäuer Alpen, wie unsere Karte zeigt: