2017-06-15 21:52:15.0

München Lebensretter gesucht! Unbekannter Mann rettet Mädchen (2) aus See

Es ist das Horrorszenario vieler Eltern: Ein Kind rutscht ins Wasser und taucht unter. Einer Zweijährigen passierte genau das in München - doch sie hatte Glück.

In München hat ein Unbekannter einem zweijährigen Mädchen das Leben gerettet. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilt, rutschte das Kleinkind am Donnerstag am Feldmochinger See an einer Böschung ab und fiel ins Wasser.

Ein Jugendlicher sah das Mädchen und handelte sofort: Er zog die Zweijährige, die laut Feuerwehr komplett unter Wasser war, an Land. Die "heranstürmenden Mutter" nahm ihr Kind daraufhin entgegen. "Aufgrund des schnellen Handelns des jungen Mannes kam das kleine Mädchen mit dem Schrecken davon", teilt die Feuerwehr mit.

ANZEIGE

Die Einsatzkräfte suchen nun nach dem unbekannten Lebensretter: "Die Feuerwehr München möchte sich bei ihm persönlich bedanken und ihn für sein vorbildliches Verhalten auszeichnen." AZ