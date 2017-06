2017-06-25 18:49:19.0

Bayern Lehrermangel: Viele Pädagogen dürfen nicht in Frühpension

Wegen des Lehrermangels an Grund- und Mittelschulen in Bayern dürfen viele Pädagogen im Freistaat zunächst nicht mehr in Frühpension gehen.

In Bayern werden an Grund- und Mittelschulen dringend Lehrer gesucht. Foto: Armin Weigel/dpa