2017-01-03 12:13:06.0

Oberbayern Lösch-Hubschrauber weiterhin am Jochberg nötig

Nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Jochberg müssen die Flammen auch am dritten Tag infolge aus der Luft bekämpft werden.

Auch am dritten Tag infolge müssen Einsatzkräfte den großen Waldbrand am Jochberg in Oberbayern aus der Luft bekämpfen. Allerdings ist nur noch ein Helikopter zum Löschen unterwegs, begleitet von einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen mitteilt. Zeitweise waren an den vergangenen Tagen sieben Helikopter im Einsatz.

Bei einem Kontrollflug am Morgen über dem beliebten Wanderberg sei zwar nur eine offene Feuerstelle ausgemacht worden, teilte das Amt weiter mit. Es gebe aber noch sehr viele Glutnester. Der Schnee seit Montagabend könnte bei den Löscharbeiten geholfen haben. Am Mittag will der Chef der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer, mit Forst- und Einsatzexperten in Kochel am See über die Zukunft des auf 100 Hektar betroffenen Waldes informieren.

Zwei Männer hatten den Ermittlungen zufolge in der Silvesternacht mit einem Lagerfeuer den Waldbrand ausgelöst. Die Polizei ermittelt inzwischen gegen sie wegen fahrlässiger Brandstiftung. dpa