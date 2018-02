2018-02-06 10:16:00.0

Bayerischer Landtag Ludwig Hartmann aus Landsberg ist Spitzenkandidat der Grünen

In Zukunft steht ein gebürtiger Landsberger an der Spitze der bayerischen Grünen. Ludwig Hartmann hat sich in der Urwahl klar durchgesetzt. Offizielle Zahlen gibt es am Vormittag.

Offiziell bestätigt ist es noch nicht, doch offenbar hat sich der aus Landsberg stammende Ludwig Hartmann bei der Urwahl der bayerischen Grünen als Spitzenkandidat durchgesetzt. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivfoto)