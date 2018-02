2018-02-05 22:00:00.0

Bayerischer Landtag Ludwig Hartmann aus Landsberg ist wohl Spitzenkandidat der Grünen

Steht in Zukunft ein gebürtiger Landsberger an der Spitze der bayerischen Grünen? Offizielle Zahlen von der Urwahl gibt es am Abend noch nicht, doch es sieht ganz danach aus.

Offiziell bestätigt ist es noch nicht, doch offenbar hat sich der aus Landsberg stammende Ludwig Hartmann bei der Urwahl der bayerischen Grünen als Spitzenkandidat durchgesetzt. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivfoto)

Im Rennen um die Spitzenkandidatur bei den Grünen für die Landtagswahl im Herbst hat sich der aus Landsberg stammende Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, 39, in der Urwahl offenbar klar gegen den Allgäuer Landtagsabgeordneten und Fraktionsgeschäftsführer Thomas Gehring, 59, durchgesetzt. Offizielle Zahlen gab es am Montagabend noch nicht. Parteimitglieder, die bei der Auszählung als Beobachter zugelassen waren, berichteten, dass Hartmann einen „klaren Vorsprung" habe. Das genaue Ergebnis der ersten Urwahl bei den bayerischen Grünen wird am Dienstagvormittag bekannt gegeben. (jub)