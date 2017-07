2017-07-11 12:48:10.0

München Mann lebensgefährlich verletzt: Polizei fahndet nach Messerstecher

Im Münchner Stadtteil Milbertshofen hat ein Unbekannter einen 48-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun sucht die Polizei mit Überwachungsfotos nach ihm.

In München ist ein 48-Jähriger Opfer eines Messerstechers geworden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 2.30 Uhr im Stadtteil Milbertshofen. Der 48 Jahre alte Münchner verständigte telefonisch den Rettungsdienst, nachdem ihn ein Unbekannter mit einem Messer einen Stich versetzt hatte. Die Einsatzkräfte fanden den Mann stark blutend und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass der Mann eine lebensgefährliche Stichverletzung im Rücken erlitten hatte.

48-Jähriger und Tatverdächtiger fuhren gemeinsam im Taxi

Der 48-jährige Münchner sagte im Krankenhaus aus, er habe in der U-Bahn einen Mann getroffen, der ihn später ohne Grund und völlig überraschend mit einem Messer angegriffen habe. Beschreiben konnte der 48-Jährige den Tatverdächtigen nicht.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Tatverdächtige den 48-Jährigen am U-Bahnhof Milbertshofen angesprochen. Die beiden Männer hatten den U-Bahnhof verlassen und waren gemeinsam im Taxi stadtauswärts gefahren. Aufgefunden wurde der verletzte 48-Jährige in der Knorrstraße am Abgang zur U-Bahn-Haltestelle Frankfurter Ring. Ob der Tatverdächtige den Mann hier angriff, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auch über das Motiv des Täters ist bislang nichts bekannt.

Der 48-Jährige liegt derzeit noch im Krankenhaus, sein Zustand ist jedoch stabil.

Polizei sucht mit Überwachungsfotos nach Tatverdächtigem

Der Tatverdächtige konnte bislang noch nicht gefunden werden. Es liegen allerdings Aufzeichnungen der Videoüberwachung am U-Bahnhof vor, die den Tatverdächtigten in Begleitung des 48-Jährigen zeigen.

Der Tatverdächtige ist zirka 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, ein blaues T-Shirt sowie blaue Schuhe.

Hinweise nimmt die Mordkommission des Münchner Polizeipräsidiums unter 089/2910-0 entgegen. AZ