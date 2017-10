2017-10-21 11:53:00.0

München Mann sticht wahllos auf Passanten ein: Polizei fasst Verdächtigen

In München hat ein Mann vier Passanten mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen, mahnt aber weiter zur Vorsicht.

Der Unbekannte hat nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen sechs Menschen mit einem Messer angegriffen und vier davon leicht verletzt. Er habe an mehreren Tatorten zugeschlagen - unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße.

Die Polizei startete mit einem Großaufgebot eine Fahndung. Das SEK konnte um etwa 11,30 Uhr in der Ottobrunner Straße im Münchner Osten einen Verdächtigen festnehmen.

Es sei noch unklar, ob es sich um den Täter handelt. Deswegen besteht die Warnung weiterhin: Die Menschen sollen den Bereich um den Rosenheimer Platz, Ostbahnhof und Ostpark meiden.

Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Messerangriffe in München: Viele Menschen fühlen sich an Amoklauf erinnert

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf im Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.

Großeinsatz nach Messerangriffen in München In München hat am Samstag ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Andreas Gebert

Mehr Informationen folgen an dieser Stelle. AZ, dpa, lby