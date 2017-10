2017-10-21 14:11:00.0

München Mann sticht wahllos auf Passanten ein: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

In München hat ein Mann acht Passanten mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen und gibt Entwarnung.

Kurz nach mehreren Messerattacken in München hat die Polizei einen 33-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei gegen 11.45 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden.

Der 33-Jährige soll am Morgen an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt Menschen mit Messern angegriffen haben, acht wurden leicht verletzt. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen.

Mann verletzt Menschen in München: Polizei vermutet psychische Störung

Die Polizei hat nach eigenen Angaben keine Zweifel mehr daran, dass es sich um den Täter handelt. Bei dem 33-Jährigen wurde auch ein Messer gefunden. Daher wird auch Entwarnung für die Bevölkerung gegeben.

Das Motiv ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Taten aus einer psychischen Störung heraus begangen wurden. Der Mann mache keine Angaben, hieß es. Er sei in der Vergangenheit wegen gefährlicher Körperverletzung schon polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) handelte der Angreifer aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin. Es sei Großalarm ausgelöst worden.

Großeinsatz nach Messerangriffen in München In München hat am Samstag ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Andreas Gebert

Die Fahndung nach dem Täter konnte womöglich erleichtert werden, da auf der S-Bahn-Stammstrecke in der Münchner Innenstadt seit dem späten Freitagabend für rund 54 Stunden keine Züge fahren. Der Angreifer hatte also keine Möglichkeit, mit der S-Bahn zu flüchten.

Messerangriffe in München wecken Erinnerungen an Amoklauf

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf vom Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger. AZ, dpa, lby