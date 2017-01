2017-01-25 07:14:00.0

Unterallgäu Mann stirbt nach Unfall auf glatter A7

Auf der A7 im Unterallgäu hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Auto kam auf glatter A7 von Spur ab

Nach Angaben der Polizei war das Auto des 37-Jährigen am Dienstagnachmittag beim Auffahren auf die Autobahn in Woringen wegen der Eisglätte auf die linke Fahrspur geraten. Ein nachfolgender Wagen fuhr auf, ein drittes Auto krachte ebenfalls in die Unfallstelle.

Dabei wurden ein Mensch schwer, ein weiterer leicht verletzt.