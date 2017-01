2017-01-30 12:10:00.0

München Mann vergewaltigt Studentin auf Uni-Toilette

Auf der Toilette der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München ist eine Studentin überfallen und vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Eine Studentin ist am Freitag von einem Unbekannten in München vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel ein Mann in der Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) über die 25-Jährige her.

Der Unbekannte entblößte seine Genitalien, öffnete dann mit Gewalt die Kabinentür und vergewaltigte die Frau. Die 25-Jährige konnte sich wegen eines noch nicht verheilten Armbruchs nur bedingt wehren - sie zog sich während des Überfalls erneut einen Armbruch zu, außerdem Prellungen und Kratzwunden.

Der Täter flüchtete vom Tatort. Er trug eine blutende Bissverletzung von seinem Opfer davon.

Vergewaltigung an LMU: Polizei sucht nach "Max"

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,8 Meter groß, kräftige Figur, speckiges rundes Gesicht mit sehr trockener Haut, rissige Lippen, vermutlich braune Augen. Er sprach nach den Zeugenangaben Deutsch ohne Akzent.

Der Täter soll sich selbst als "Max, 20 Jahre, Student der Mathematik, 2. Semester" beschrieben haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/2910-0. AZ