2017-01-09 16:32:32.0

Kempten Mann will wohl Freundin und Wohnung anzünden

Ein Streit über die Autoschlüssel ist zwischen einem Pärchen in Kempten eskaliert. Ein 44-Jähriger versuchte dabei laut Polizei, seine Freundin und die Wohnung anzuzünden.

Seine Freundin und die gemeinsame Wohnung in Kempten wollte wohl ein 44-Jähriger anzünden. Zuvor war ein Streit über die Autoschlüssel zwischen dem Pärchen eskaliert, berichtet die Polizei.

Der Mann war betrunken. Deshalb wollte ihm seine Partnerin die Schlüssel nicht geben. Der Mann öffnete laut Polizei schließlich eine Flasche mit der Chemikalie Aceton, verschüttete die Flüssigkeit auf Boden und Kleidung seiner 37-jährigen Freundin und wollte diese anzünden. Warum ihm das nicht gelang, ist laut Polizei unklar.

Nachbarn riefen Polizei

In einem Gerangel brachte er die Schlüssel doch noch an sich und floh, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten waren von Nachbarn verständigt worden, die den randalierenden Mann bemerkt hatten.

Noch am selben Abend fand die Polizei den 44-Jährigen und nahm ihn in Augsburg fest. Der Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. AZ